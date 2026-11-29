Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX.- Con más de 70 expositores, Zona Vino by Reforma celebró su primera jornada este sábado en las instalaciones del periódico, donde aficionados y especialistas disfrutaron de degustaciones, maridajes y propuestas gastronómicas.

Bodegas, importadores y distribuidores presentaron vinos mexicanos y etiquetas procedentes de España, Francia, Italia y Argentina, acompañados de una selección de productos gourmet.

El Salón de Catas ofreció sesiones guiadas por especialistas, entre ellas Tintos del Desierto, dirigida por la sommelier Ivonne Soto y el viticultor Iván Muñoz, quienes presentaron tres etiquetas con distintas características.

En el Salón de Experiencias destacó una propuesta encabezada por el sommelier Raúl Juárez, de Marqués de Riscal, quien combinó vinos españoles con platillos mexicanos como chilaquiles verdes, carnitas y mole con pollo.

El encuentro permitió a los asistentes descubrir nuevas etiquetas, conversar con productores y ampliar sus conocimientos sobre la cultura vitivinícola. Las actividades continuarán este domingo 29 de noviembre.