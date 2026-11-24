Un hombre buscado por la justicia de Zacatecas por su probable responsabilidad en el delito de robo equiparado fue detenido por policías estatales en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

Se trata de Juan “N”, quien fue localizado en el fraccionamiento Ex Viñedos Guadalupe, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado concretaron su captura.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal corroboraron la identidad del detenido y confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente en territorio zacatecano, por lo que notificaron a las autoridades de aquella entidad

Juan fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se realizaron los trámites legales para su entrega a las autoridades de Zacatecas, encargadas del proceso penal en su contra.