Al menos diez -de un lote de 35 unidades- que se prevé incorporar al sistema de transporte urbano YoVoy, llegaron este fin de semana a la ciudad y ya fueron rotuladas para su incorporación al servicio.

Trascendió que se trata de camiones seminuevos provenientes del sistema Va y Ven de Yucatán, que habrían sido retirados de operación y aprovechados por el concesionario ADO para fortalecer el transporte urbano en Aguascalientes.

Las unidades presentan una imagen distinta a la de la mayoría de los vehículos que actualmente circulan en el sistema YoVoy, debido a que serían destinadas a cubrir rutas específicas. Se prevé que su incorporación al servicio se concrete durante las próximas semanas.