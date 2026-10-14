El servicio de transporte público colectivo en Aguascalientes se mantuvo en operación continua luego de que la Agencia de Movilidad del Estado (AMAE) entablara un diálogo con un grupo de operadores que manifestaron inquietudes laborales y salariales, lo que permitió evitar la interrupción de las rutas, confirmó el titular de la dependencia, Ricardo Serrano Rangel.

Precisó que el malestar de los choferes derivó principalmente de un retraso puntual en la dispersión bancaria de sus salarios, registrado entre el lunes y el martes, situación que ya fue solventada. También plantearon peticiones relacionadas con las jornadas laborales, los días de descanso y la comunicación interna.

Serrano Rangel aclaró que los inconformes forman parte de la plantilla contratada directamente por la autoridad estatal para operar las rutas asumidas por la agencia, la cual cuenta con cerca de 150 trabajadores. Detalló que las áreas jurídica y operativa, así como la dirección del Sistema Integral de Transporte Multimodal de Aguascalientes (SITMA), están atendiendo a los operadores para revisar cada uno de los puntos planteados.

Asimismo, indicó que en los próximos días se reunirá personalmente con los trabajadores para dar seguimiento a sus peticiones y acordar los ajustes necesarios. Reiteró la disposición de la dependencia para mantener canales permanentes de diálogo que garanticen la prestación del servicio sin afectaciones a la ciudadanía.

Respecto al equipamiento del sistema, el titular aclaró que la flota total en circulación asciende a 560 autobuses. Sobre el origen de las unidades más recientes, explicó que a los 100 camiones incorporados por el Gobierno del Estado se suman los integrados paulatinamente por el concesionario privado, entre ellos 34 destinados a la ruta 28 y a las rutas de Jesús María. En conjunto, se han incorporado más de 200 unidades nuevas en los últimos años.