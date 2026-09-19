Para verificar directamente la operación del sistema de transporte colectivo YOVOY, la gobernadora Tere Jiménez realizó una supervisión a bordo de distintas rutas urbanas en la entidad, donde dialogó con pasajeros sobre los tiempos de traslado y la calidad del servicio. Durante el recorrido, reafirmó que el ordenamiento de la movilidad se mantiene como un eje prioritario de la administración estatal.

Como parte del plan integral de modernización, la administración estatal incorporó recientemente 100 unidades a la flotilla vehicular existente. Esta medida busca incrementar la cobertura, reducir los tiempos de espera y mejorar las condiciones generales de operación en las rutas con mayor demanda de la zona metropolitana.

En materia de infraestructura, se proyecta la construcción de 130 paraderos sobre el Tercer Anillo, concentrados principalmente en los sectores oriente y sur de la ciudad capital.

Estos paraderos contarán con equipamiento tecnológico y de seguridad, que incluye acceso gratuito a internet inalámbrico, cámaras de videovigilancia conectadas al sistema de monitoreo, botones de alerta, rampas de accesibilidad universal y bancas.

Para el pago y la gestión del servicio, la mandataria estatal promovió el uso de la aplicación móvil YoVoy Stop Bus, plataforma digital que actualmente permite recargar saldo directamente desde dispositivos móviles.

Asimismo, se mantienen vigentes los esquemas de tarifa preferencial:

· Descuento del 50% para estudiantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y trabajadoras del hogar.

· Descuento del 100% para personas con discapacidad.

Los beneficiarios de estos esquemas tarifarios deberán acudir a las oficinas de la Agencia de Movilidad para realizar el trámite correspondiente.