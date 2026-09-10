Yo Voy estrena recargas digitales y pago con QR

La Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes (AMEA) oficializó la puesta en marcha de un nuevo sistema de recarga digital para la tarjeta de prepago “Yo Voy” mediante una aplicación móvil, así como la implementación del pago con código QR a partir del 9 de septiembre. La medida busca modernizar el cobro en el transporte colectivo urbano y facilitar el acceso de los usuarios de la zona metropolitana a las tarifas preferenciales.

Con esta herramienta digital, los pasajeros podrán abonar saldo a sus tarjetas directamente desde sus dispositivos móviles, sin necesidad de acudir a puntos de venta o recarga físicos. Asimismo, la modalidad de pago mediante código QR permitirá generar el código desde la aplicación para validarlo en los autobuses, con la posibilidad de compartir la imagen con otras personas para que la utilicen durante su trayecto.

El titular de la dependencia estatal, Ricardo Serrano Rangel, puntualizó que el uso del esquema de prepago es fundamental para mantener y ampliar los apoyos tarifarios vigentes en el estado.

Entre estos beneficios se encuentran el descuento del 100% para las personas con discapacidad, así como una tarifa preferencial del 50% para estudiantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y trabajadoras del hogar. Además, la plataforma digital respalda programas de movilidad social, como la tarjeta de primer empleo para jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

El director de la Agencia de Movilidad indicó que esta actualización tecnológica forma parte de la reestructuración integral del sistema “Yo Voy”, la cual incluye la incorporación de nuevas unidades a la flota y la consolidación del esquema de transbordos con descuentos progresivos dentro de un periodo de 90 minutos.