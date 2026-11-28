Diana Mayumi Suzuki Perea Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El senador morenista Gerardo Fernández Noroña presumió en sus redes sociales que no pagaba impuestos y estuvo dispuesto a ir a prisión.

Luego que el empresario Ricardo Salinas Pliego sugiriera a sus seguidores no pagar impuestos para protestar contra el Gobierno de la 4T, el legislador dijo que él impulsó primero la desobediencia civil de incumplir con las obligaciones fiscales.

«Yo no pagaba impuestos, y estaba dispuesto a ir a la cárcel y ahí están todos los testimonios.

«Yo promovía el no pago de impuestos en las gasolineras y en los alimentos que, desde mi punto de vista, estaban cargando a la gente y además robándose el dinero del pueblo», afirmó.

En 2014, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, entró en vigor un gravamen de 8 por ciento a los alimentos no básicos con alta densidad calórica.

El dos de enero de ese año, Noroña acudió a un supermercado para comprar un Boing, sin cubrir el importe del entonces nuevo impuesto.

«Acabo de demostrar que es posible no pagar el impuesto en alimentos, aquí está el ticket. Está por 6.20, pero yo no pagué 6.20, yo pagué 50 centavos menos. Me parece que es la manera en la que todos deberíamos actuar», dijo mientras mostraba el comprobante.

En su charla, el senador explicó que los impuestos son recaudados por el Gobierno para administrar los recursos públicos y distribuir la riqueza a través de servicios, salud y educación.

En ese sentido, expuso, al pagar impuestos, el dinero deja de ser de quien lo aporta y se convierte en recursos del pueblo, lo que, de alguna manera, representa un respaldo a la Administración en turno.

«Y hay servidores públicos que su trabajo se paga con el dinero público y que, por supuesto, como dice la compañera Presidenta, hay que cuidarlo», expuso.