Claudia Salazar e Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la Cámara de Diputados, donde se decidirá si es procedente su desafuero como Gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció una persecución política diseñada en Palacio Nacional.

El Mandatario acudió a San Lázaro para conocer las acusaciones que presentó la FGR en su contra, pero le respondieron que todavía no cuentan con ellas.

“Estas denuncias no son producto de la casualidad, sino de una persecución política dada directamente de Palacio Nacional.

“Si algún delito que he cometido, probablemente sea el no haberme sometido a este Gobierno federal”, sostuvo.