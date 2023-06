Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró ayer que la orden del INE para que las ‘corcholatas’ frenen su promoción rumbo al 2024 «ni le beneficia ni le perjudica».

Tras afirmar que no se da por aludido por la resolución de los consejeros, sostuvo que las reuniones y concentraciones públicas que encabeza no son actos de campaña.

En conferencia, el tabasqueño advirtió que, mientras lleguen los tiempos electorales, seguirá recorriendo los estados, porque su trabajo es mantener la gobernabilidad del País.

«Mire, en cuanto al tema del INE, yo no soy directamente aludido, porque no ando en una etapa de precampaña o de campaña. Siempre he dicho que aspiro y que voy voy a participar, cuando lleguen los tiempos electorales», dijo.

«Así que yo no soy ni beneficiario ni perjudicado por ese fallo del Instituto Nacional Electoral».

Más tarde, al iniciar una gira por Michoacán, el titular de la Segob difundió un video en el que hizo referencia al lema con el que se promueven sus aspiraciones presidenciales.

-¿Tú estás ‘Agusto’ aquí? -preguntó al Gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

«Yo estoy muy ‘Agusto’, por supuesto, estamos ‘Agusto’ en Michoacán con Adán Augusto y mucho ánimo, vamos para adelante, con todo», respondió el Mandatario anfitrión, mientras conducía la camioneta hacia la reunión con el Consejo Estatal Ciudadano de Michoacán.

Al llegar al recinto, López negó que busque promover sus aspiraciones.

«Aclaro que vengo aquí como Secretario de Gobernación, es parte de mi tarea. Tenemos que mantener interlocución permanente con los gobiernos de los estados. La gobernabilidad se construye todos los días», dijo.

-¿Descarta estar haciendo campaña? -se le preguntó.

«No, yo no estoy haciendo campaña, vengo a un evento oficial», respondió.

El jueves pasado, la dirigencia de Morena exhortó a gobernadores, militantes y simpatizantes a abstenerse de realizar actos en favor de los aspirantes presidenciales de su partido.

También pidió a sus «corcholatas» no asistir a estos actos de promoción.

El llamado se dio en acatamiento de una resolución del INE, que emitió una medida cautelar para frenar el proselitismo y dispendio en favor de los contendientes.