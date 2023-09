Mariana Morales Agencia Reforma

Luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador frenó su candidatura para la Gubernatura de Chiapas, la diputada federal Manuela Obrador, prima del Mandatario federal, dijo que ella no se bajaba porque nunca se subió y que respetaría lo que dijo el Ejecutivo federal.

«Pensando cosas lo voy a decir de manera educada, yo no me bajo porque nunca me subí, a mí no me baja nadie, nadie más que el pueblo y quiero que sepan y les digo porque sé que ayer hubo una mañanera y todo mundo hablando temprano y será que cancelamos la reunión de Tapachula», dijo sobre el encuentro de este sábado.

«Por qué yo no voy a salir a saludar a esa gente, saludar a mis compañeros con los que he venido caminando hace muchos años, por qué si aquí hay democracia, si fue lo que me enseñaron y eso es lo que nos ha enseñado nuestro máximo líder a qué haya libertad y a que haya democracia».

En una asamblea informativa celebrada en esta ciudad, donde decenas de simpatizantes se dieron cita en el Country Royal, la diputada federal por Palenque agregó que si el mensaje le había llegado mal a alguna persona,»lo vuelvo a repetir, ese no es mi problema».

Durante el acto, una simpatizante le gritó: «¡Pues súbase!».

Obrador dejó en claro que seguiría caminando con el pueblo, porque ella no quería que le hicieran arreglitos en la mesa.

«Yo sé que habrá señalamientos, pero yo les digo a todos y voy a respetar lo que él diga (AMLO), que siempre voy a estar a lo que él diga, sé cuanto le contó el movimiento», comentó.

Previo a su discurso, los asistentes le gritaron «¡Gobernadora! ¡Gobernadora! ¡Gobernadora!» y «¡Es un honor estar con Obrador!».

Este 22 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su prima no buscar la candidatura de Morenal al Gobierno de Chiapas.

Al ser cuestionado en su conferencia matutina sobre la posibilidad de que la diputada federal participe en la contienda interna con miras al 2024, se pronunció en contra de prácticas como el nepotismo o el influyentismo, en las que familiares y amigos aprovechan parentescos y cercanías para obtener posiciones.

-¿Tiene una opinión sobre las aspiraciones de Manuela Obrador?, se le inquirió.

«Sí, sí tengo opinión, de que no debe de participar».

-¿Por qué?

«Yo no quiero que establezca o se reestablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia no. Si no, no avanzamos».