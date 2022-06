Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusara a la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de amenazarlo de muerte, la Mandataria estatal argumentó que ella no mata «cucarachas».

«Y que no venga ahora que la corona que le mandamos es una amenaza de muerte.

«Mira Alito: Yo no mato cucarachas. No pierdo el tiempo en eso, pero es muy claro esto, era la muerte política, que ya la tienes», afirmó durante la transmisión de su programa «Martes del Jaguar».

En su programa pasado, la morenista mostró una corona fúnebre y en medio una fotografía del líder priista, quien aseguró que esto representó una amenaza para él, su esposa e hijos.

Justificó que ella había dicho que Campeche era la tumba del ex Gobernador, y en Hidalgo iba a ser su funeral, porque perderían la gubernatura, y si eso pasaba ella pondría una corona.

«Lo prometí, se los cumplí. La puse y ahora ‘me amenazan de muerte’ ¡Ay, por favor! La muerte política es una, y yo te lo dije muy bien: del ridículo y de la traición, nadie se levanta. Bueno, Alito, pues que descanses en paz», remató.

Sin indicar la fecha que fue grabado, la Gobernadora hizo público otro audio en el que Moreno, en el que habla con un hombre -sin informar quién es-, al que le promete ayudarle con los gobernadores para distribuir diversos productos, desde medicamentos hasta despensas.

Le pide que todo lo vea con Javier Casique, actual diputado federal, quien es uno de sus operadores electorales más cercanos. Estuvo a cargo de tareas electorales en Hidalgo.

«A ver pero te doy un dato, Javier sabe, habla con él de vez en cuando, le pones una manita nada más, pones una manita de mensaje «aquí estoy, cabrón».

«Nos va a ir a toda madre. Si tú me dices a mí: ‘oye, medicamento». Aquí. ‘Oye, despensas’ Aquí. ¡Ah, obvio! conozco a todos, todos me van a ver, pero no lo ocupo, no lo ocupo ahorita, porque es hacer compromisos con ellos. ¿Si me entiendes? Lo que estamos haciendo es (inaudible) ¿Para qué? Para tener lana», se escucha en el audio.

El hombre le responde que él va a donde el priista lo lleve.

«Y gracias por tu apoyo ¿Eh?. Te lo registro y te lo valoro. Y Casique no lo rasura. Oye lo tuyo no lo rasura», agrega entre risas.

En tono irónico, Sansores se pregunta con qué gobernadores llevará a dicho proveedor, si prácticamente no le quedó ninguno.

«Es evidente que era todo corrupción, como nata se veía a flor de piel, lo hacían con mucha naturalidad, sin gracia y sin cuidado. Él creía que tenía todo controlado, que podía hacer lo que quería y que nunca llegaría la justicia», añadió.

La Gobernadora anunció que está preparando una investigación para detallar los 66 viajes que realizó Moreno como Mandatario estatal, volando en primera clase y derrochando recursos.

¡Participa con tu opinión!