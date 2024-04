En una velada inolvidable, Sebastián Yatra conquistó a miles de fans este domingo por la noche en el Foro de las Estrellas, durante su participación en la emblemática Feria Nacional de San Marcos 2024. Con un recinto prácticamente lleno, el carisma y la energía del colombiano se sintieron en cada rincón.

Vestido con un look casual que incluía chamarra y jeans de mezclilla grises, acompañados de una clásica playera blanca y cinturón negro, Yatra demostró por qué sigue siendo uno de los favoritos del público latinoamericano. El setlist del concierto no dejó a nadie indiferente, arrancando fuerte con hits como «Pareja del año», «Sutra» y «Traicionera», temas que levantaron a todos de sus asientos.

No faltaron clásicos como «Perro», «Cristhina», «Devuélveme el corazón», «Ojos Marrones» y «Un año», que se convirtieron en coros masivos dirigidos por una audiencia predominantemente joven y entusiasta. Yatra, claramente emocionado por la respuesta del público, no dudó en expresar su amor por el evento: “La Feria de San Marcos es la mejor”.

Otro momento memorable fue cuando se puso a cantar varias canciones con las banderas de México y Colombia en la espalda, demostrando esa hermandad que se tiene entre estos dos países y más en la industria musical.

El ambiente festivo y la conexión entre Yatra y sus seguidores fueron palpables. En cada nota, el artista entregó una energía que se replicaba con cada palabra cantada por el público, creando un espectáculo de participación y alegría colectivas.

Con este memorable concierto, Sebastián Yatra no solo confirmó su lugar como uno de los artistas más queridos del panorama musical, sino que también dejó otra gran noche para recordar en la Feria Nacional de San Marcos.