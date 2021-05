Teresa Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Quienes ya recibieron la vacuna contra Covid-19, ¿qué pueden hacer y cómo deben cuidarse? Y quienes los rodean, ¿cuál es la manera no riesgosa de convivir con ellos? Checa esto.

ABRAZOS Y BESOS… NO

Esta mañana te aplicaron la primera de dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y te sientes tan feliz y optimista que piensas salir de tu casa, donde vives casi en completo confinamiento, para abrazar y besar a tus hijos y nietos. ¿Será seguro? No.

Recuerda que apenas el 5 por ciento de la población de México ha recibido la inmunización, por lo que es importante seguir con las medidas para evitar contagios, coinciden los especialistas.

La protección no es inmediata. Las vacunas que son de dos dosis, el pico máximo de beneficio viene a las dos semanas de la segunda dosis. No es algo mágico, no da la protección inmediata.

Javier Ramos, profesor de Infectología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿SE PUEDEN ENFERMAR?

Existen casos en los que las personas reciben el biológico cuando ya tienen el coronavirus en periodo de preincubación en su organismo, ahondó Ramos, entonces la vacuna no tendrá tiempo de brindar su protección.

“Aquí en nuestro medio, donde todavía hay actividad de la enfermedad, se ha vacunado a menos del 5 por ciento de la población. Aún necesitan usar cubrebocas, necesitan distanciamiento social y lavado de manos”, enfatizó el infectólogo.

“Eso a nivel comunitario se va a abandonar hasta que esté vacunado el 70 u 80 por ciento de la población”.

NUEVAS VARIANTES, EFECTIVIDAD DISTINTA

Ante las nuevas variantes del virus, cada vacuna tiene diferente efectividad.

El infectólogo explicó que para la identificada en Reino Unido (B.1.1.7) es más efectiva la de Pfizer, y para la que fue reconocida en Sudáfrica (B.1.351) la Janssen y Novavax ofrecen mayor protección. En contraste, la de AstraZeneca tiene baja efectividad ante la variante sudafricana.

El sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) señala que los científicos aún están estudiando las variantes y la efectividad de las vacunas. Ramos enfatizó que lo mejor es aplicarse la vacuna disponible.

REUNIONES SEGURAS

Tras dos semanas de recibir la segunda dosis, las personas vacunadas pueden tener reunión con máximo 10 personas, todas ya inmunizadas.

CDC señala en su sitio que las personas vacunadas pueden reunirse con otras que también lo estén, en espacios cerrados y sin necesidad de cubrebocas.

“Si es una reunión familiar de dos o tres personas, donde todos están vacunados, podían hacerlo de manera segura”, indicó Ramos. “Las que no son recomendable son las reuniones de más de 20 personas, puede haber quienes aseguran estar vacunadas y no lo estén”.

El CDC también recomienda a los inmunizados evitar multitudes, no reunirse con personas que no estén vacunadas ni visitarlos en sus casas.

LA CONVIVENCIA CON NIETOS

Existe una forma segura de que los papás o abuelos que ya se vacunaron convivan con sus hijos o nietos, planteó el infectólogo José Tirán.

Sería sólo si quienes aún no se han vacunado siguen de manera estricta las medidas para evitar contagios, como aislamiento, uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y si obtienen un resultado negativo en una prueba Covid-19.

“Siendo súper ortodoxo, diría que aún no (se pueden abrazar) porque hay riesgo de contagio, aunque la vacuna va a ayudar”, expuso Tirán.

EVITEN VIAJAR

En su artículo “When You’ve Been Fully Vaccinated. How to Protect Yourself and Others”, el CDC aconseja a quienes ya se vacunaron no realizar viajes nacionales ni internacionales.

Lo más riesgoso de viajar son las multitudes que se forman cuando los pasajeros van a embarcar o descender del avión, pese a que el vehículo cuenta con ventilación y filtración del aire durante los trayectos, señalan expertos en The New York Times, quienes responden a preguntas de personas ya vacunadas.

“Ustedes estarán completamente vacunados para el momento de su viaje, pero aun hay una posibilidad de que puedan infectarse y transmitir el virus a su hija y esposo (que aun no se vacunan)”, respondió a un lector Juliet Morrison, viróloga de la Universidad de California.