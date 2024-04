CDMX.- Consuelo Duval se volvió tendencia ayer en redes luego de confesar que está saliendo con un chico a quien le lleva 30 años.

La conductora del programa «Netas Divinas» aseguró en el programa que, a sus 55 años, está saliendo con un hombre de 26.

Sus compañeras del programa de Unicable, entre ellas Paola Rojas y Galilea Montijo, quedaron impactadas con la noticia, y entre risas, alentaron a la también comediante a compartir más detalles sobre su relación.

«Como a mi novio que le llevo 30 años. Me llama la atención. Tiene 26 años. Ya es un adultito. Salir con él me costó mucho, lo que digan los demás está de más. 26 años tiene mi amor», agregó.

Y antes de que la critiquen, la presentadora dijo que ella y su pareja estaban felices y no le importa lo que opinen de ella.

«Más enemigos que yo (misma), no tengo. Mi capacidad de cancelarme de eventos bonitos porque ya estoy vieja, o sea, salir con este tipo me costó mucho trabajo contra mi propia mente. O sea, ya lo que digan los demás, está de más si yo ya pude conmigo y mi cabeza, hablen», dijo. (Elizabeth García/Agencia Reforma)