Ya tiene nueva película de ‘La Momia’ título oficial

Staff Agencia Reforma

CDMX.- La cuarta entrega de la franquicia La Momia, protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz, llevará por título La Momia: El Libro de los Muertos (The Mummy: Book of the Dead) y llegará a los cines el 15 de octubre de 2027, informó la revista Variety.

Universal Pictures confirmó el regreso de Fraser y Weisz como Rick y Evie O’Connell, personajes que conquistaron al público desde la primera película, estrenada en 1999. También participarán John Hannah, Michael Johnston, Numan Acar, Kevin J. O’Connor y Oded Fehr.

La dirección estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por Boda Sangrienta y Scream, mientras que David Coggeshall escribirá el guion.

Aunque todavía se desconoce la trama, la producción marcará el reencuentro de sus protagonistas después de más de dos décadas. Fraser participó en las tres películas anteriores, mientras que Weisz estuvo ausente en La Momia: La Tumba del Emperador Dragón, estrenada en 2008.