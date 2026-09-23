Con un incremento de 113,567 residentes en cinco años, Aguascalientes alcanzó una población total de 1,539,174 habitantes al 15 de octubre de 2025, situándose en el lugar 27 del país por su volumen demográfico, según los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el Censo de 2020, la cifra fue de 1,425,607 personas.

Ana Belem Holland Payán, coordinadora estatal del INEGI, informó sobre la incorporación de la medición del desplazamiento forzado interno entre octubre de 2020 y octubre de 2025. En la entidad, el 1.6% de los hogares experimentó desplazamiento forzado: 7.1 mil hogares (24.9 mil personas) por inseguridad delictiva o violencia y 738 hogares (2.5 mil personas) a causa de catástrofes naturales o de origen humano.

Aguascalientes se colocó entre los diez estados con mayor atracción poblacional del país, al registrar un saldo neto migratorio interno de 1.7%. Entre 2020 y 2025 llegaron a la entidad 9,444 personas procedentes del extranjero, principalmente de Estados Unidos, por motivos familiares (48.0%). En contraste, 25,186 residentes emigraron a otro país; de ellos, 19,824 permanecían fuera y 5,753 retornaron. Asimismo, en el Estado residen 11,943 personas nacidas en el extranjero, de las cuales el 53.9% tiene nacionalidad mexicana.

A nivel municipal, Aguascalientes concentra el 66.83% de la población, con 1,025,505 habitantes, seguido por Jesús María, con 147,302 (9.60%), y San Francisco de los Romo, con 68,203 (4.44%). Los municipios con menor número de residentes son San José de Gracia, con 10,849 (0.71%); Cosío, con 17,504 (1.14%), y El Llano, con 21,676 (1.41%).

Con el 86.8% de sus hogares conectados a la red, Aguascalientes destaca entre las principales ciudades con mayor acceso a internet, rubro en el que el uso de teléfono celular subió del 93.7% al 97.0% entre 2020 y 2025. Cosío tiene la menor cobertura, con el 71.8%. En cuanto a la tenencia de vivienda, el 67.9% son propias, el 19.8% rentadas y el 10.3% prestadas o propiedad de algún familiar.

Del total de habitantes en 2025, 1,534,416 residen en viviendas particulares habitadas y 4,758 en viviendas colectivas o se encuentran sin hogar. Por sexo, el 52.0% son mujeres y el 48.0% hombres, mientras que la edad mediana subió de 27 a 30 años.

Asimismo, 67,056 personas se autoadscribieron como indígenas (4.4%) y 9,821 como afromexicanas (0.6%). La población con discapacidad se estimó en 74,620 personas (4.9%). En educación, el analfabetismo bajó del 1.9% al 1.5% y la escolaridad promedio subió de 10.5 a 11.0 años.