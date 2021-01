Daniel Reyes Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Con 150 mil muertes en el País y más de un millón 750 mil contagios a causa de la pandemia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ya se ven las “lucecitas” al final del túnel.

En su gira por Nuevo León, el Mandatario afirmó que su estrategia para enfrentar la crisis económica y la pandemia de Covid-19 ha sido eficaz.

“Vamos a salir de este túnel en el que nos encontramos. Ya se ven las lucecitas que indican de que vamos a salir del túnel en que nos metió la pandemia que causa tanto dolor, tanto sufrimiento y que al mismo tiempo nos afectó la economía, la actividad productiva, pero vamos hacia delante, ya se está reactivando la economía, ya se están recuperando los empleos”, sostuvo.

El Mandatario aseguró que han sido muy graves los efectos de la pandemia, pero destacó la respuesta económica de su Gobierno.

“En la parte económica, la estrategia que hemos llevado ha sido eficaz”, sostuvo, al tiempo que criticó a sus “adversarios” que habrían pronosticado una caída más prolongada.

“Cumplimos el compromiso de no endeudar al País, de no aumentar los impuestos y de no subir el precio de los energéticos en términos reales, y vamos saliendo sin cancelar los programas sociales, al contrario, se ampliaron los programas de apoyo a la gente, de apoyo al pueblo”, dijo López Obrador.

El Presidente se dijo optimista, pues el Gobierno de Estados invertirá 1 billón 900 mil millones de dólares en apoyo a la economía de su pueblo y algo de eso, consideró, le llegará a México.

“Esa derrama económica nos apoya, nos ayuda, y hay algo también que hemos logrado, y que es muy importante, yo diría estructural, el que se firmó y entró en vigor el nuevo tratado comercial con Estados Unidos en condiciones muy favorables para México”, indicó.

Al referirse ayer a la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo Joe Biden, el tabasqueño dijo que habrá coordinación en los respectivos planes de vacunación de México y EU, pero no precisó en qué consistirá ese esfuerzo conjunto.

“(Biden) está dedicado de tiempo completo a llevar a cabo un plan de vacunación” dijo.

“Hablamos de trabajar de manera coordinada en este aspecto, ellos van a vacunar en 100 días a 100 millones de personas, nosotros tenemos planeado para marzo tener vacunados a todos nuestros adultos mayores, que son alrededor de 15 millones, además del personal de salud”.