La cosecha de maíz de temporal en Aguascalientes se ha perdido en gran medida debido a la irregularidad de las lluvias en el estado, reconoció Carlos Estrada Valdés, líder de la Confederación Nacional Campesina en la entidad. No obstante, mantienen la esperanza de que continúen las precipitaciones, apoyados además por el bombardeo de nubes, para evitar pérdidas económicas significativas en el sector agropecuario.

Con respecto al maíz, lamentó que la cosecha de temporal en el estado esté prácticamente perdida. «Si no llueve en el transcurso de la próxima semana para poder sembrar, ya habremos sufrido una pérdida total. Se extendió el ciclo 15 días, pero después de este periodo ya no es viable sembrar, pues supone un gran riesgo financiero», advirtió. Ante esta situación, planteó la alternativa de sembrar avena, que es más resistente al frío, para mitigar parte de las pérdidas.

Aunque se mostró optimista con las recientes lluvias, señaló que son necesarios al menos 4 o 5 eventos de precipitación más, con el objetivo de que el suelo se humedezca adecuadamente para la siembra. A pesar de la esperanza, reconoció que la falta de lluvias en ciertas áreas del estado, como El Llano, Cosío y San José de Gracia, ha sumado preocupaciones.

Respecto al bombardeo de nubes llevado a cabo por el Gobierno del Estado, indicó que tuvo un impacto positivo en la generación de lluvias. Si bien se observó una mejora, no se percibió en todo el territorio estatal, por lo que esperan que esta tendencia favorable persista.

Destacó que la alarma ha crecido en el sector ganadero, pues la escasez de pastura ha generado dificultades para mantener el ganado en condiciones óptimas. Esta adversidad ha llevado a muchos ganaderos a contemplar la posibilidad de sacrificar y vender su ganado con el fin de reducir pérdidas económicas mayores.