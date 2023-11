Ya quiere Lauren ser la Sra. Bezos

CDMX.- Cuando el multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon, le propuso matrimonio a Lauren Sanchez, a la ex presentadora televisiva se le puso la mente en blanco.

Bezos había escondido el anillo bajo una almohada y ella lo vio cuando se disponía a dormir y el maquillaje de una cena elegante previa se había ido.

«Él abrió la caja y creo que me desmayé un poco», confesó Sanchez, de 53 años, en una larga entrevista que ofreció a revista Vogue.

La pedida de mano (con un anillo de diamantes de 30 kilates que, de acuerdo con medios, costó unos 2.5 millones de dólares), fue en mayo y tuvo lugar en altamar, a bordo de Koru, el espectacular yate de tres mástiles propiedad del magnate.

Por el momento, desconoce también qué vestido de novia utilizará, aunque barajea diseños de Valentino, Christian Dior y Dolce & Gabbana, pero sí adelantó que cuando firme el papel, cambiará de nombre.

«Al 100 por ciento. No puedo esperar para ser la señora Bezos». (Staff/Agencia Reforma)