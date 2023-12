Édgar Contreras Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El América no piensa en la 14… sino en la 14, la 15, la 16, la Concachampions, el Mundial de Clubes, en construir un equipo de época.

Es el técnico finalista André Jardine quien recibe a Grupo REFORMA en las instalaciones de Coapa. El brasileño tiene unos meses en el Nido y sus Águilas ya volaron a la Final, contra Tigres.

Ahora sí, el club construye algo «grande, muy grande».

«Es el inicio porque sé cuánto América aún puede crecer en muchos aspectos. El próximo torneo vamos a estar aún más fuertes y tal vez de aquí a dos torneos aún más fuertes porque vamos ganando conocimiento, compenetración, formas, variantes. Este inicio está siendo también muy importante, va ganando confianza, los jugadores pasan a creer mucho más en aquello que hablamos, en la forma en que entrenamos.

«Que dure mucho tiempo porque lo que está en mi cabeza es construir un América, un grupo que marque época, que busque muchas conquistas, que tenga una ambición muy grande y de aquí a no sé cuántos años podamos mirar para atrás y enorgullecernos de aquello que hicimos. Quiero realmente ser parte de la historia de este club, que es tan grande, y para eso estoy aquí», expresó.

Jardine no titubea. Campeón olímpico con Brasil en Tokio 2020, es un técnico metódico, enfocado en los detalles, con la paciencia para armar un cuadro legendario más allá de la impaciencia natural por la 14.

«Está bien, la grandeza del club te exige también pensar de esta forma, pero sinceramente estamos pensando mucho más grande que esto porque si el objetivo es la 14 bien, ganemos la 14, vamos todos a su casa y ya está. ¡No! Queremos ganar la 14, la 15, la 16, la Concachampions, el Mundial de Clubes, queremos mucho más que la 14.

«La 14 tal vez sea el primer paso y queremos ganarla cuanto antes, pero no podemos pensar solo en esto, el proyecto es mucho más grande que esto, cuando tú haces y construyes un equipo de trabajo consistente, con competencia, con respeto a todos, pero sabes que no vas a ganar todo, pero estás muy fuerte y siempre vas a estar compitiendo, con muchas chances de ganar en cualquier torneo que juegue, va a venir, la 14 va a ser una consecuencia natural, después tal vez la 15, la 16, ojalá que sea muy rápido esto», expresó.