CDMX.- Al parecer, Gal Gadot no volverá a ponerse el traje de la Mujer Maravilla.

Hace un par de semanas, la actriz israelí afirmó que las nuevas cabezas de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, le aseguraron que desarrollarían juntos la tercera entrega de la heroína amazona.

Sin embargo, fuentes con conocimiento de la situación mencionaron al portal Variety que no es el caso.

De acuerdo con ellas, la tercera cinta del personaje no está en planes en DC Studios.

Previamente, sí fue anunciada la serie Paradise Lost, que estará ubicada en la isla de las amazonas.

Con dos largometrajes de Mujer Maravilla, de 2017 y 2020, la última estrenada simultáneamente en streaming durante la pandemia, Gadot ayudó a recaudar casi mil millones de dólares en taquilla.

La intérprete sugirió por primera vez una continuación en el rol en una entrevista con comicbook.com; aunado a esto, en un perfil que le hicieron en la revista Flaunt, dijo que Gunn y Safran le aseguraron una tercera cinta.

«Me invitaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran y lo que me dijeron, y cito: ‘Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar Mujer Maravilla 3 contigo. Te amamos como Mujer Maravilla, no tienes nada de qué preocuparte’. Así que el tiempo lo dirá», comentó Gadot a la publicación. (Staff/Agencia Reforma)