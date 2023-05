Juan Carlos Rodríguez García, presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), ha afirmado que el sector oriental ya no es una opción viable para el crecimiento urbano de la ciudad.

La construcción de fraccionamientos en la zona oriental resulta poco atractiva y funcional, al punto de que el costo de adaptar las pendientes inclinadas que caracterizan su orografía no es rentable desde el punto de vista económico.

En contraposición, Rodríguez García sostiene que proyectar el desarrollo habitacional hacia la zona occidental de la capital constituye una decisión favorable. Elementos como una superficie plana implican un menor costo de producción en la lotificación, urbanización y construcción de viviendas.

Si bien las condiciones de división natural del terreno producidas por el Río San Pedro representan un factor de dificultad, la expansión de las reservas urbanas hacia dicha zona constituye una ventaja para un mejor desarrollo urbano.

Rodríguez García sostuvo que esta zona permite un crecimiento más armónico, donde se pueden combinar diferentes tipos de uso de suelo, así como diferentes niveles de vivienda, desde las populares hasta las residenciales.

«Es definitivo, ya no se puede seguir creciendo hacia el oriente. La idea de dirigir el crecimiento hacia el poniente es una buena decisión, que deberá ser abordada de manera inteligente en la planificación de esta zona», argumentó.

Rodríguez García explicó que, así como se complica la construcción de infraestructura urbana, como escuelas y otros edificios públicos, en las zonas altas del oriente, el costo de los servicios públicos se incrementa debido a las condiciones de terreno de difícil acceso.

Finalmente, subrayó que el crecimiento hacia el poniente debe generarse de manera sostenible y ordenada, respetando el programa de desarrollo urbano proyectado para la zona.