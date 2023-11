CDMX.- Tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal y abandonar la actuación por completo en 2022, Bruce Willis parece estar empeorando, a tal grado de ya no reconocer a Demi Moore, quien fue su pareja durante diez años y con quien comparte a sus hijas Rumer, Scout y Tallulah.

«Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto», explicó una fuente al medio Closer Weekly.

Según los informes, la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada al actor de 68 años ha impactado en la vida de su familia, debido a que ha presentado cambios de humor y de personalidad, que en ocasiones ha llegado hasta la agresividad.

Recientemente, en una entrevista durante el programa de Drew Barrymore, su hija Tallulah actualizó los informes relacionados a la salud de la estrella de cintas como Duro de Matar y El Quinto Elemento, confirmando que el actor llega a presentar una «actitud muy agresiva» debido a que tiene un tipo de demencia «muy rara». (Fernanda Torres/Agencia Reforma)