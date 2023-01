En diciembre del año pasado se hizo una reforma al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco la cual tendrá un gran impacto en la industria del cigarro, así como en la vida de todas aquellas personas que acostumbran a fumar y en el siguiente artículo analizaremos en que consistieron esas reformas.

1.- A lo mejor se habrán dado cuenta de que en las tiendas de conveniencia ya no se exhiben o se han tapado las cajetillas de cigarros; esto es porque queda prohibida la exhibición directa o indirecta de productos de TABACO, y para venderlos se tiene que hacer de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas.

Del mismo modo que las cajetillas deben tener impresos mensajes sanitarios los cuales deben estar visibles y no pueden modificarse, obstruirse, dañar u ocultarse de ninguna manera, ni siquiera mediante el uso de calcomanías, cajas, fundas, sobres o cualquier otro artefacto.

Esto aplica exclusivamente para los productos de tabaco, pero no para los productos que, teniendo nicotina, no tengan tabaco, como es el caso de algunos cigarros eléctricos.

2.- A partir de ahora ya no se pueden fumar ni tener encendido ninguno producto de TABACO O NICOTINA en los espacios de concurrencia colectiva, es decir, no se puede fumar en: patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hoteles, hospitales, centros de salud, clínicas médicas, sitios o lugares de culto religioso, escuelas, lugares de consumo o servicio de alimentos o bebidas y paraderos de transporte.

3.- Ahora, esto no significa que sea imposible fumar fuera de casa, los establecimientos pueden tener una zona exclusivamente para fumar, la cual debe cumplir con las siguientes características:

a.- Estar en espacios al aire libre

b.- En dichos espacios no se pueden prestar servicios o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, entre otros, así como llevar a cabo actividades sociales o de esparcimiento.

c.- Estar físicamente separadas e incomunicadas y no ser paso obligado.

d.- Estar ubicadas al menos a 10 metros de las entradas, accesos, salidas o cualquier lugar obligado donde las personas pasen o se congregue.

e.- No deberán ser mayor al 10% del área total del establecimiento.

f.- Contar con la señalización que prohíbe la entrada a menores de edad, la cual debe ser visible y adecuada.

4.- Del mismo modo, queda prohibida la comercialización, publicidad y patrocinio de productos elaborados CON TABACO, a través de todos los medios de comunicación, incluido los digitales.

5.- Finalmente, el reglamento promueve y establece mecanismos para que los dueños de los establecimientos puedan remover de lugar a las personas que no cumplan con estas disposiciones, como a los ciudadanos para reportar a los dueños que no acaten las regulaciones, teniendo para estos como consecuencia desde multas hasta una posible suspensión permanente de labores.

En general, nos podemos dar cuenta que las prohibiciones de fumar en espacios públicos aplican para productos tanto de tabaco como de nicotina, pero en la regulación de su venta, los legisladores se han mostrado más severos con los productos de tabaco, poniendo restricciones estrictas a su venta.

Algunos han comentado que no es justo que se pongan tantas restricciones a los fumadores, cuando los productos derivados del alcohol tienen mucha menos regulación y causan mucho mayor daño a la salud, sin embargo esto se entiende porque finalmente México tiene una industria del alcohol, vende cervezas, vinos, tequila y demás productos, mientras que realmente no tiene una industria de cigarros, por lo cual los legisladores determinaron que no pueden pegarle sin afectar la economía nacional.

Estoy seguro de que este es un tema que dará mucho de qué hablar tanto en el aspecto social como legal.

Gracias por su atención, ¿Qué opinan de esta reforma? Pueden compartir sus opiniones conmigo a través de mi correo: rubenmoreno0034@gmail.com