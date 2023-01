El agua es una columna que deberíamos tener como línea de política pública principal en el Estado y en el Municipio, la cual debe resolverse cuanto antes o de lo contrario colapsaremos como ocurrió con la ciudad de Monterrey, advirtió la presidenta de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, María Guadalupe Castorena Esparza.

Afirmó que actualmente la columna vertebral de la problemática ambiental en Aguascalientes indudablemente es el agua y para eso hay cosas que se deben cuidar y que no se visualizan, por ejemplo, a la hora de edificar un nuevo fraccionamiento, que lo ponen en un punto muy lejano, y a cuya población hay que llevar servicios básicos de agua y luz, porque si no, ese asentamiento va a colapsar. “Las quejas ciudadanas de los fraccionamientos que están en las orillas de Aguascalientes como Villa Montaña, Valle de los Cactus, entre otros, siempre es que no hay agua o que se tarda mucho para que se regularice o por ejemplo las comunidades tienen que comprar pipas para tener el vital líquido”.

En tal sentido dijo que el agua es un tema que debe ser visto de una manera integral y de ahí incluso, viene la defensa de la Sierra Fría por parte de los distintos grupos ambientalistas en el estado, ya que por dicho punto se infiltra el vital líquido para poder tener los mantos acuíferos recargados.

Afirmó que las autoridades estatales y municipales ya no pueden darle tanta vuelta a la problemática del agua, dado que cada vez se están secando más los pozos y el estrés hídrico es cada vez mayor. “No vamos a comer dinero ni vamos a respirar banquetas. Está muy bien la obra pública, pero ¿cuál es la principal problemática o cuáles son nuestras principales necesidades como humanos y como especies? No es tener una casa, es tener aire limpio, agua y comida”.

Por lo anterior, puntualizó que las organizaciones ambientalistas van a buscar incidir en dicho tema ante las autoridades, al recordar que este año concluye la concesión a Veolia.

Así lo dijo:

“Sabemos que el agua siempre se va a politizar y más ahora que estamos justo en medio, de ver quién se queda con el botín. Ya hay quien está levantando la mano, que son ellos mismos y en el Municipio no se sabe qué vayan a decidir, pero la situación del agua se tiene que arreglar, o se resuelve o colapsamos como ocurrió con Monterrey”.