Miguel Ángel González Castillo Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Alejandra Guzmán reapareció sonriente este domingo, luego de sufrir una lesión en la cadera que la obligó a suspender el concierto que ofrecía la noche del sábado en Veracruz, cuando apenas comenzaba su presentación.

La cantante de 58 años fue captada por integrantes de su equipo mientras saludaba a seguidores que aguardaban su salida. Desde el interior del vehículo que la transportaba, bajó el vidrio para conversar brevemente con ellos y aseguró que se encontraba mejor. “Pero ya me metieron mi cadera”, comentó.

El incidente ocurrió en el World Trade Center de Boca del Río, cuando la intérprete cantaba “Más Buena”, una de las primeras canciones del espectáculo. Durante la coreografía, Guzmán levantó ambas piernas con el apoyo de sus bailarines, pero al intentar reincorporarse comenzó a tambalearse y quedó imposibilitada para continuar con el concierto.

Ante la situación, el espectáculo fue interrumpido y la cantante tuvo que abandonar el escenario en camilla para recibir atención médica. Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron preocupación entre sus seguidores.

Posteriormente, la llamada “Reina del Rock” fue atendida en una clínica de ortopedia de Veracruz.

Este domingo, Guzmán apareció con gorra y gafas oscuras, tranquila y de buen ánimo. Aunque no descendió del vehículo, atendió a sus admiradores, quienes le expresaron deseos de pronta recuperación y aprovecharon el encuentro para tomarse fotografías con ella tras el incidente ocurrido durante su presentación.