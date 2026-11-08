Roberto García Guzmán Agencia Reforma

CDMX. – Cruz Azul venció anoche 3-2 a Tigres y trepó al liderato del Apertura 2026, con 32 puntos. Con cinco cambios respecto a su partido anterior contra León, La Máquina impuso condiciones en el Estadio Universitario y demostró tener poder ofensivo para finiquitar el encuentro.

Los celestes tomaron el control del partido y, al minuto 23, abrieron el marcador por conducto de Nicolás Ibáñez, quien quedó solo frente a Nahuel Guzmán luego de un pase filtrado de Andrés Montaño y, con un remate cruzado, venció al portero argentino. Tras la anotación, Cruz Azul cedió el control del esférico a los felinos, lo que le costó caro, pues Juan Brunetta disparó cruzado para hacer inútil el lance de Kevin Mier.

Al inicio de la parte complementaria, los visitantes volvieron a ponerse al frente luego de un jalón de Diego Sánchez sobre Omar Campos dentro del área, que se marcó como penalti tras una revisión en el VAR. Montaño ejecutó con categoría para anotar por sexto partido consecutivo.

Los felinos no bajaron las garras y empataron al minuto 65 por conducto de Guillermo Martínez, pero, 12 minutos después, un error defensivo de Ricardo Monreal dejó solo a Rodolfo Rotondi, quien, con un disparo de zurda, venció a Nahuel.

Cruz Azul tuvo una noche redonda, pues volvió a ganar en el Universitario, algo que no lograba desde el 2 de julio de 2022. Además, depende de sí mismo para quedarse con la posición de honor del torneo.