Aguascalientes alcanzó prácticamente la media anual de precipitaciones, con un acumulado promedio de 520.14 milímetros, mientras que los niveles de almacenamiento de sus presas presentan diferencias que van desde el 32.7% hasta registros superiores al 100% de su capacidad, informó la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia señaló que, de acuerdo con el monitoreo diario que realiza en los distintos embalses del estado, la presa Plutarco Elías Calles registra un almacenamiento de 32.7%, equivalente a 115.968 millones de metros cúbicos de agua, frente a una capacidad total de 588.113 millones de metros cúbicos.

En contraste, las presas El Cedazo y 50 Aniversario reportan un almacenamiento del 100%, mientras que Niágara alcanza el 101.6%. La presa Abelardo L. Rodríguez registra un 99.7%; La Codorniz, 99.9%; Media Luna, 98.8%; Malpaso, 94%; Jocoqui, 91.5%; Ordeña Vieja, 80.1%, y Potrerillos, 63.1%.

Las diferencias entre los niveles reportados muestran que los embalses presentan condiciones distintas al cierre de octubre, pese a que el promedio de lluvias acumuladas en las estaciones se encuentra prácticamente en la media anual de referencia.

El comportamiento de las precipitaciones también muestra diferencias territoriales. La estación Media Luna registra el mayor acumulado, con 746.6 milímetros, seguida de Aguascalientes (Sagarpa), con 693.9 milímetros, y Codorniz, con 685.6 milímetros.

En el Observatorio se contabilizan 602.6 milímetros, mientras que Niágara reporta 524.6 milímetros. En otros puntos, los registros se encuentran por debajo de la referencia estatal: Calles acumula 510.8 milímetros; Cosío, 509.8; Potrerillos, 504; Conos, en El Llano, 448.7; Puerto de la Concepción, 404.3; Pabellón, 415.8, y Jocoqui, 395 milímetros.