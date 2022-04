El Instituto Estatal Electoral definió las fechas de los debates oficiales a los que tendrán que asistir de manera obligatoria las candidatas que se encuentran disputando la gubernatura. De no asistir, serán sujetas a sanciones tal y como marca la legislación en la materia.

Los debates organizados por el IEE están programados para los días 17 y 24 de mayo, en los que se busca incentivar el voto informado. El objetivo es privilegiar el intercambio real de los puntos de vista de propuestas y que el espacio no se convierta en ejercicio monótono. Las candidatas tendrán un espacio para cuestionar de manera directa a sus contrincantes, además de contemplar tiempo para la exposición de temas y atenciones a las diversas problemáticas sociales.

De la misma forma, los ciudadanos tendrán la oportunidad de cuestionar a las abanderadas, para lo cual tendrán que enviar vía WhatsApp un video de hasta 40 segundos exponiendo su pregunta, las cinco mejor formuladas serán seleccionadas. La convocatoria para lo anterior, se encuentra publicada en la página del Instituto Estatal Electoral.

“El Código Electoral estable que aquellas candidatas que no asistan a los debates formales se les abrirá un procedimiento especial sancionador, es decir se abriría una investigación para fincar responsabilidades desde amonestaciones y hasta multas”, detalló.

