CDMX.- Cynthia Rodríguez confirmó ayer que contrajo matrimonio con Carlos Rivera, en una ceremonia íntima y en compañía de sus amigos, durante sus recientes vacaciones de dos meses en las que visitaron países como Egipto, Turquía, Grecia, Francia, Italia y España.

«Sí (me casé). Estoy feliz. Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, de verdad estoy muy contenta. Hay cosas que no se pueden ocultar. Creo que el amor y la felicidad son de esas cosas que no se pueden ocultar.

«Somos muy discretos, siempre hemos manejado esta situación, nuestra parte personal privada, y pues hay detalles que se van a quedar así», dijo la ex concursante de La Academia en el matutino Venga la Alegría, donde era conductora.

La ahora esposa del intérprete de «¿Cómo Pagarte?» aprovechó para desmentir que están esperando un hijo.

«Aún no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón. El público se emociona cuando me ven un poquito abultada, pero les (escribo) ‘es panza normal’. Sí es el plan, esperemos que se nos cumpla este año y cuando suceda se van a dar cuenta por nosotros».

La artista recordó cómo fue el momento en que ella y Rivera recibieron la bendición del Papa Francisco en el Vaticano, visita en la que estuvieron acompañados por sus padres.

Tras la confirmación del matrimonio, la conductora adelantó que dejará el programa Venga la Alegría, aunque no TV Azteca, debido a que se dedicará a su familia. Aunque tiene proyectos menos demandantes. (Staff/Agencia Reforma)