Anthony “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el robo de un vehículo Nissan Tsuru, ocurrido en el fraccionamiento Municipio Libre. El acusado ya se encontraba recluido en un centro penitenciario cuando se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra.

Los hechos se registraron el pasado 10 de agosto de 2026, sobre la calle Esfuerzo Nacional, donde se encontraba estacionado un Nissan Tsuru blanco.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente manipuló la puerta del conductor hasta conseguir abrirla. Una vez dentro, encendió el motor y se llevó el automóvil sin autorización de su propietario.

Tras la denuncia, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación, mientras que elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) reunieron datos de prueba que permitieron obtener una orden de aprehensión contra Anthony “N”.

Sin embargo, al momento de ejecutar el mandamiento judicial, el señalado ya se encontraba internado en un centro penitenciario.

Durante la audiencia inicial, una jueza de Control consideró suficientes los datos presentados por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para vincularlo a proceso por el delito de robo calificado.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.