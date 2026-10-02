Un hombre identificado como Brandon “N” fue vinculado a proceso por lesiones dolosas calificadas, luego de que la Fiscalía de Aguascalientes lo señalara por su probable participación en un ataque con machete ocurrido en septiembre de 2023 en el fraccionamiento Morelos I.

Según la investigación, la víctima se encontraba en dicho sector cuando Brandon “N” presuntamente llegó acompañado de otros dos sujetos. Los tres portaban armas: dos machetes y un cuchillo.

La víctima fue atacada y sufrió lesiones en brazos, manos, hombros y cabeza, así como heridas y fracturas en el antebrazo derecho. La agresión continuó incluso después de que cayó al suelo; uno de los acompañantes presuntamente la lesionó a la altura del hombro derecho.

Tras el ataque, los tres sujetos se retiraron. El afectado intentó alejarse, pero debido a las lesiones volvió a caer. Policías que se encontraban en el lugar acudieron en su auxilio y solicitaron una ambulancia para trasladarlo a recibir atención médica.

A partir de la denuncia se abrió una carpeta de investigación. Brandon “N” fue citado ante un juez mientras permanece recluido en un centro penitenciario desde julio de 2026, donde enfrenta otro proceso por su probable participación en un hecho relacionado con homicidio.

El Juez de Control determinó vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva justificada. Además, fijó dos meses y medio para el cierre de la investigación complementaria.