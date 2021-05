En Aguascalientes se resisten a reconocer que ya es parte del círculo delincuencial de alto nivel, por lo que hay quien supone que basta con mirar hacia los estados vecinos para considerar que ojalá aquí no pase algo parecido, que es común en Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí.

La realidad no se puede esconder con actuar como si no sucediera, y tampoco con declaraciones de que la entidad está blindada, por lo que no hay nada que temer. Los asesinatos de presuntos narcomenudistas son continuos, como una demostración de que hay una lucha permanente por la plaza, sin embargo lo más grave es que los fallecidos son por regla general jóvenes, entre 19 y 30 años, que fueron introducidos a ese mundo sin imaginar a lo que estaban expuestos.

Los ataques en Encarnación de Díaz (La Chona) y Lagos de Moreno son casi a diario y últimamente se han recrudecido en Teocaltiche, municipios de Jalisco que están íntimamente ligados a Aguascalientes, por lo que crece la preocupación de que esa guerra que libran los cárteles “brinque” con la misma intensidad a este estado. Es una posibilidad presente en función que con todo y las famosas “puertas de acceso”, que presuntamente sirven para evitar el ingreso de indeseables, hay quienes portan armas con las que arrebatan la vida a sus rivales. El más reciente crimen tuvo lugar hace unos días, en que la víctima tenía sólo 20 años. Hasta ahora ha sido una lucha sorda entre las bandas, asestando golpes directos para tratar de sembrar temor, pero lo único que provocan es el cobro de cuentas, por consiguiente al menos una vez por semana ocurre un homicidio presuntamente ligado al mundo de las drogas.

El presidente local de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz, solicitó a las autoridades respectivas que refuercen la vigilancia en los límites del estado, como primera medida que permita garantizar la estabilidad social, para ello debe haber una coordinación total entre las corporaciones policíacas, a la vez que los gobiernos de las demás entidades robustezcan los operativos de vigilancia y se adentren en la investigación para localizar y capturar a los responsables de los hechos que se han suscitado.

Aunque en los primeros cuatro meses del año los transportistas han tenido menos ataques, de cualquier manera están expuestos a que suceda en cualquier momento, por lo que piden a los operadores que no circulen de noche y si deben hacerlo que sea en convoy integrado por varios traileros, que eviten detenerse en caminos solitarios y si observan algo inusual reportarlo de inmediato a la policía.

Díaz Ruiz sostuvo que a la Canacar le preocupan situaciones como las que tienen lugar en los municipios jaliscienses limítrofes, ya que en algún momento podría ocurrir aquí o en la carreteras y caminos estatales, por lo que se requiere aumentar la vigilancia, sin embargo más allá de los recorridos de las patrullas que recomienda el dirigente, se necesita un trabajo de inteligencia y es algo que no se hace, por lo que las células criminales actúan sin problema alguno, aún cuando algunos de estos sujetos llegan a ser detenidos, pero la mayoría andan sueltos por la ciudad.

EXTREMA DEPENDENCIA

Una de las obligaciones básica de todo gobierno es ofrecer estabilidad social y económica al pueblo, mediante acciones que permitan que todos los ciudadanos tengan oportunidades de desarrollo y acceso a un empleo bien remunerado. En teoría es lo que debe suceder, pero en la práctica la administración pública dedica menos tiempo al fortalecimiento de las actividades productivas, por lo que miles de personas tienen un ingreso de sobrevivencia, lo que empuja a que una parte decida correr el riesgo de cruzar el Río Bravo para ir en busca de mejores opciones en Estados Unidos.

Es tal la subordinación que hay de México al envío de dólares que mandan los connacionales, que la administración federal los considera como parte del ingreso-gasto del país, cuando debería de ser motivo de bochorno ya que es una muestra de incompetencia, de no saber resolver las necesidades que tiene el pueblo, por lo que es más cómodo enviar a la gente a otro pías y que desde allá sostenga a una parte de los que están aquí. Es algo similar a una familia que envía a sus hijos para que se los sostenga un familiar o el vecino, supliendo la dignidad por la comodidad.

Aguascalientes está metida hasta la médula en esa situación, por lo que al igual que sucede en otras partes del país, recibe importantes remesas de los connacionales que laboran en EU. En los primeros tres meses del año en curso captó 141 millones 416 mil dólares, de los cuales 80 millones 417 mil se quedaron en el municipio de Aguascalientes y poco más de 23 millones a Calvillo; en Rincón de Romos 13 millones 242 mil; Pabellón de Arteaga 9 millones 667 mil; San Francisco de los Romo 5 millones 304 mil; Jesús María 4 millones 318 mil; Asientos 2 millones 325 mil; San José de Gracia 757 mil; Cosío 587 mil dólares; El Llano 387 mil y Tepezalá 333 mil dólares.

Hasta la fecha ninguno de los aspirantes a la presidencia de los once municipios ha manifestado algún plan para crear opciones de crecimiento económico, mediante el apoyo a las empresas para que amplíen o creen fuentes de trabajo y menos hay planes de elevar el nivel de vida de las familias en general. Casi todo su programa de proselitismo se basa en cuestiones intangibles, pero algo fundamental como es generar trabajo y que esté bien pagado no lo mencionan, por lo que es natural que un número elevado de jóvenes prefiera irse a EU a seguir aquí con uno o dos salarios mínimos.

Se hace alarde de lo que ingresa vía remesas, cuando debería de ser motivo de mea culpa. Hay numerosos hogares que se sostienen con lo que envía alguno de sus miembros, que por su parte tiene que privarse de varias cosas para estar en posibilidades de remitir ese dinero, mismo que se ha hecho indispensable para evitar que caigan en la pobreza excesiva.

TAREA PARA ‘EL PEJE’

La semana pasada el presidente de la República dedicó durante tres días parte de su sermón matutino a flagelar al candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, por repartir tarjetas rosas, bajo la promesa que si resulta triunfador entregará “ayudas, no sé si 1,500, 1,800 pesos cada dos meses” a jefas de familia, dijo, lo que para el mandatario es una violación a la ley por lo que cuestionó “¿qué está haciendo el INE ante este tipo de propaganda?”. Pues bien, en Aguascalientes el candidato morenista a la Presidencia Municipal de la capital, Arturo Ávila, promete una ayuda de 5 mil pesos bimestrales a las madres solteras y todos los jóvenes que estén estudiando recibirán laptops y computadoras (El Heraldo, 10/V/21). Haberlo hecho ¿merecerá que el titular del Poder Ejecutivo Federal le dedique una filípica a su compañero de partido, o sólo se vale hacerlo a los opositores? Es una costumbre muy arraigada en prácticamente todos los partidos que sus abanderados prometan hasta un viaje a la Luna con tal de que voten por ellos, pero si llegan a ganar sufren de un desorden mental que les impide acordarse del compromiso y aunque existan grabaciones de lo que dijeron recurren al viejo truco del fallecido líder cetemista, Fidel Velázquez, que cuando le demostraban que había una contradicción de lo que decía, de inmediato respondía: “que bien me doblan la voz”. Lo que no dijo Ávila es a cuánto ascendería el desembolso que haría el Ayuntamiento para cumplir ese acuerdo, y si para ello habrá que aumentar los impuestos, particularmente el predial, además del costo para la compra del equipo electrónico para los jóvenes, que son demasiados que lo necesitan, y de la instalación de internet gratuito en zonas públicas, que es prácticamente todo el municipio.