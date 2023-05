La noticia:

Geoffrey Hinton, «padrino de la inteligencia artificial»: «En este momento, los sistemas de IA no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán»… (bbc.com).

Comentario:

Geoffrey Hinton fue investigador de redes neuronales y aprendizaje profundo en Google. Estos sistemas permiten a la Inteligencia Artificial (IA) la posibilidad de aprendizaje. Si este aprendizaje por experiencia imita al del ser humano, se conoce como aprendizaje profundo. Hinton acaba de renunciar a Google y se siente en la libertad de declarar sobre la IA. En este caso, advierte de posibles riesgos para la humanidad. ¿Tanto así? ¿La IA no es una Alexa o Siri con un poco más de funciones?

Probando a Bing, el buscador de Microsoft que presume IA, pedí que escribiera la introducción a un artículo sobre la IA. Esto salió:

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y sistemas que imitan la inteligencia humana. La IA se ha convertido en una tecnología clave en la actualidad y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde asistentes virtuales hasta sistemas de conducción autónoma. A medida que la IA continúa evolucionando, también lo hacen las preocupaciones sobre su impacto en la sociedad y la economía.

No está mal, aunque para mi gusto un poco formal. ¿Temor de que la IA sustituya, no sólo a este columnista, sino a todos los escritores? Es muy pronto para eso, pero como declara Hinton, pronto la IA superará a la humana.

La BBC publicó un reportaje en el cual, a raíz de la huelga de escritores de Hollywood, pidieron a la IA que escribiera bromas para un programa de televisión. En particular, una broma para la noticia de que Joe Biden buscará un nuevo término a pesar de tener 82 años. La broma resultó buena, aunque la IA escribió mal la edad de Biden. Al parecer, la IA buscó información, encontró una noticia de Biden de hace 4 años y estableció la edad en 78. No fue capaz de sumar los años desde la noticia hasta la actualidad. El veredicto es que la IA aún no es confiable para textos que incluyen datos.

Si aún no puede escribir textos originales con total veracidad, ¿la IA puede acabar con la humanidad? Con chistes malos, difícil, pero la IA puede controlar armas autónomas, de esas que no requieren intervención humana. Una IA podría activarla y no podría saberse cuál es el objetivo. No hay derechos humanos insertados en la IA. Otra forma es que la IA puede controlar los vehículos autónomos. ¿Chocar a propósito porque le fastidió el humano? Mejor ser amable con ella.

En conclusión, de momento sólo podemos temer escritos aburridos o chistes malos, pero llegará un futuro en que estemos rodeados de IA en nuestros hogares. ¿Se imaginan a Alexa conversando y confabulándose con Siri?

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com