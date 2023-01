El Ayuntamiento de Jesús María incrementó los valores catastrales en varias colonias, dado el rezago de 10 años que se tenía, lo cual afectaba las finanzas del municipio, informó el secretario de Finanzas Municipales, Luis Alejandro Rangel Magdaleno.

El funcionario municipal aclaró que las tasas del predial como tal no aumentaron y quedaron igual que el año anterior, sin embargo, lo que se propuso al Congreso del Estado dentro de la Ley de Ingresos para este año, fue hacer una actualización de los valores catastrales, dado que desde el año 2013 había un rezago y estaban totalmente desproporcionados.

Detalló que en Jesús María existe un universo de aproximadamente 70 mil cuentas y únicamente se actualizaron 28 mil, las cuales corresponden a los de nivel medio hacia arriba de cerca de 170 colonias. Explicó que había casos de hasta el 7% del valor real del terreno, “por ejemplo Alcázar traía un valor de 1,400 pesos el metro de terreno y sin embargo, está vendiendo hasta en 7 mil pesos el metro, por lo que la propuesta fue que quedara en 5 mil 800 pesos, pero efectivamente sí se disparó”.

Indicó que hay predios como en La Tomatina que estaban en 170 pesos el metro y se puso en 450 pesos y hay casos más extremos, donde la más afectada fue Tierra Verde que sufrió un aumento considerable porque su valor catastral estaba por los suelos y por ello se estaban afectando a las finanzas públicas. “Realmente era injusto no cobrar como se debería, como lo marca la ley, se analizó colonia por colonia en lo particular. El estudio lo hizo un ex director del Catastro, quien aplicó todo su método regulado por toda la normatividad y nos resultaron los valores actuales”.

A pesar de lo anterior, dijo que el alcalde José Antonio Arámbula les instruyó otorgar un subsidio general del 50% a las cuentas que se vieran afectadas en el incremento del valor, cuyas reglas fueron autorizadas por el Cabildo y que ya están publicadas en el Periódico Oficial del Estado, lo cual le da al Municipio la facultad de otorgar en casos especiales, un apoyo de hasta un 90% en el aumento. “En casos especiales los podemos atender, revisamos las situaciones en particular y con mucho gusto podemos apoyar a la ciudadanía que así lo requiera y así nos lo solicite, que nos visiten antes de pagar para nosotros poder hacer el papeleo y otorgarles el apoyo”.