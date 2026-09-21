El Segundo Anillo de Circunvalación requiere una intervención integral que permita mejorar las condiciones de movilidad y reducir los riesgos para peatones, ciclistas y conductores, debido a las altas velocidades que se registran actualmente en esta vialidad, señaló Josafat Martínez de Luna, delegado estatal de la Coalición Movilidad Segura y alcalde de la Bicicleta en Aguascalientes.

El activista señaló que la problemática de esta vialidad se relaciona principalmente con las velocidades que alcanzan los vehículos. Indicó que, de acuerdo con información de la Dirección de Movilidad, se han detectado automóviles circulando hasta a 160 kilómetros por hora, situación que representa un riesgo para quienes utilizan esta vía.

Explicó que el Segundo Anillo, con una extensión de más de 40 kilómetros, requiere ser replanteado bajo un esquema que permita la convivencia entre las distintas formas de desplazamiento e incorpore infraestructura para peatones y ciclistas. Apuntó que la intención es avanzar hacia vialidades que permitan desplazamientos seguros para quienes caminan, utilizan la bicicleta o recurren al automóvil particular.

Indicó que una de las alternativas planteadas consiste en analizar la posibilidad de obtener recursos o acompañamiento técnico de organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, para desarrollar proyectos de intervención en esta vialidad.

Martínez de Luna recordó que uno de los problemas radica en las dificultades que enfrentan peatones y ciclistas para cruzar de un lado a otro del Segundo Anillo, debido a las características de la vía y a las velocidades de circulación. Por ello, planteó que una eventual intervención debe considerar al conjunto de usuarios y no limitarse al tránsito de vehículos automotores.