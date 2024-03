La Secretaría de Servicios Públicos municipales ha alcanzado un 80% de progreso en la limpieza de la Exedra tras la marcha del 8M, según informó Carlos España Martínez, titular de la dependencia. Detalló que el INAH está implementando un aplanado de sacrificio para conservar la cantera.

El secretario detalló que el proceso de limpieza se realizó utilizando maquinaria especializada y soluciones solventes no agresivas, logrando un avance del 80%. En este momento, la delegación del INAH está aplicando un aplanado de sacrificio para proteger la cantera, empleando materiales autorizados y aprobados por la institución.

Se anticipa que el equipo de restauración llevará a cabo una intervención de mantenimiento que se extenderá por aproximadamente 20 a 22 días. Este procedimiento no constituye una restauración completa, sino una medida preventiva destinada a preservar la infraestructura en condiciones adecuadas.

La intervención tiene como finalidad mantener la Exedra, un elemento significativo del patrimonio histórico de la ciudad, en óptimas condiciones. El presupuesto destinado a estas labores se ha mantenido en niveles similares a los del año anterior, oscilando entre 250 mil y 300 mil pesos, lo que incluye el costo del personal, los insumos y la maquinaria necesaria.

Adicionalmente, se anunciaron otras labores de mantenimiento, como la limpieza profunda con nuevas barredoras para eliminar manchas de aceite, resultado de eventos recientes como la exposición de autos antiguos.

En cuanto a los posibles daños sufridos durante la marcha del 8M, Martínez afirmó que no se registraron daños intencionados a la infraestructura; cualquier deterioro observado responde al desgaste natural con el tiempo.

Por último, confirmó que estas intervenciones se realizarán anualmente para asegurar la protección y el mantenimiento continuo de la Exedra y su balaustrada, en colaboración con el INAH y otras autoridades pertinentes.