Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuauhtémoc Cárdenas anunció ayer que, «a partir de consideraciones políticas», no seguirá participando más en «Mexicolectivo».

Por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador había afirmado que Cárdenas sería ahora su adversario político al respaldar al «Colectivo por México».

«Lo estimo mucho, lo respeto, lo consideró precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse», expresó López Obrador en su conferencia mañanera.

En el movimiento participan políticos, empresarios y académicos que elaboraron el documento: «Punto de Partida. Una Nueva Visión de País».

Pero por la tarde, Cuauhtémoc Cárdenas marcó su distancia.

«En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más», expuso en una carta.

El hijo de Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas Batel, es actualmente el coordinador de asesores de AMLO.

-¿Considera a Cárdenas su adversario?

«En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo respeto mucho, pero son tiempos de definiciones».

