Un aparatoso choque entre dos automóviles ocurrió el sábado por la noche en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Félix de la Paz, en el fraccionamiento El Sol. El incidente fue provocado por uno de los conductores que no respetó una señal de alto.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 23:10 horas. Al sitio acudieron policías viales y la ambulancia ECO-450 del ISSEA, ya que ambos conductores resultaron lesionados. Afortunadamente, ninguno de ellos requirió ser trasladado a un hospital.

El presunto responsable del percance fue identificado como el conductor de un Nissan Versa rojo, modelo 2016, con placas de circulación de Aguascalientes, de nombre Carlos, de 30 años de edad. Carlos se desplazaba por la calle Félix de la Paz de poniente a oriente. Al llegar al cruce con la calle Zaragoza, no respetó la señal de alto y continuó su trayecto, impactando violentamente contra un Toyota Prius plata, modelo 2017, también con placas de Aguascalientes, conducido por Ricardo, de 54 años.

Ricardo circulaba por la calle Ignacio Zaragoza en dirección de sur a norte y, debido a la repentina situación, no pudo evitar la colisión.