Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El huachicol fiscal de combustibles es un dolor de cabeza para el gobierno.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) está reportando que actúa para frenar al menos 10 casos diarios.

Del 1 de septiembre de 2025 y al 30 de junio pasado, la ANAM frenó 3 mil 109 casos de posible contrabando de 109.4 millones de litros de hidrocarburos, que pretendían evadir 4 mil 600 millones de pesos en contribuciones fiscales.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, estos casos de huachicol fiscal fueron detectados por las autoridades aduaneras con sistemas de revisión no intrusiva en las 50 aduanas del país.

«Herramientas de trazabilidad y control de hidrocarburos permitieron a las autoridades competentes cancelar 3 mil 434 sellos digitales para facturar y presentar 118 denuncias penales», se reportó.

El Informe también señala que de septiembre a junio la FGR reportó el inicio de 9 mil 459 carpetas de investigación, 859 personas detenidas, 307 vinculadas a proceso, 137 cateos y más de 10.3 millones de litros de hidrocarburos asegurados.

El Informe detalla que la ANAM mejoró el control de los procesos estratégicos de comercio exterior.

«En materia de evasión fiscal de productos petrolíferos e hidrocarburos, se detectaron 3 mil 109 casos de clasificación arancelaria incorrecta en productos petrolíferos e hidrocarburos, propiciando su regularización y contribuyendo al fortalecimiento de la recaudación fiscal», señala.

En este periodo, el Gobierno Federal asignó 2 mil 663 militares de apoyo permanente a las 32 aduanas bajo su coordinación (21 fronterizas y 11 interiores) y 582 marinos en 8 aduanas (6 marítimas y 2 terrestres).

Además, comisionó a 2 mil 446 efectivos de la Guardia Nacional para «inhibir los actos de corrupción e impulsar la recaudación fiscal».

Este tipo de reportes no existieron en el sexenio anterior a pesar de que distintas averiguaciones penales hablan de que el delito de huachicol fiscal estuvo en su apogeo en la administración que precedió a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Con este esquema de seguridad, las aduanas reportaron el aseguramiento 737 mil 300 litros de hidrocarburos.

Durante el mismo período la Guardia Nacional, aseguró en todo el país 1 millón 507 mil litros de combustibles, 85 autotanques, 33 tractocamiones, 22 semirremolques, 29 dollys, 11 camiones tipo torton, 172 vehículos y 28 inmuebles.