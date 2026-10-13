Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que limita las deducciones y las amortizaciones de pérdidas fiscales acumuladas.

Uno de los cambios más polémicos es un nuevo capítulo que establece que personas morales con ingresos mayores a 50 millones de pesos sólo podrían deducir 96.67 por ciento si sus deducciones igualan o superan sus ingresos, y si son menores, el 99 por ciento.

Los cambios avalados con 26 votos a favor de Morena y sus aliados y nueve en contra de la Oposición indican que las pérdidas fiscales de años anteriores sólo podrán aplicarse hasta por 50 por ciento de la utilidad de cada año, aunque el plazo para usarlas pasaría de 10 a 20 años.

Además, baja de 30 a 20 por ciento de la utilidad ajustada el límite para deducir intereses y modifica el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) al ampliar el umbral de ingresos anuales para tributar en este régimen de 3.5 a 5 millones de pesos.

Durante el debate, diputados de Oposición reconocieron las modificaciones en materia de Resico, pero criticaron que el oficialismo no escuchara las alertas que empresarios, cámaras y comerciantes hicieron durante la mesa de trabajo que la propia Comisión convocó, y advirtieron que desincentivará a los pequeños y medianos empresarios al topar su capacidad de deducibilidad y gravar sus ingresos totales en lugar de sus utilidades.

Verónica Herrera, del PAN, advirtió que Morena confunde combatir la evasión fiscal con ponerle nuevas restricciones a quienes pagan impuestos.

Calificó como grave el nuevo capítulo propuesto por el Ejecutivo federal que establece límites a las deducciones porque esa «maravillosa ocurrencia legislativa» generará que aun cuando una empresa tenga gastos reales, comprobados y permitidos por la ley, no podrá deducirlos por completo.

«Eso puede elevar artificialmente su utilidad fiscal, aumentar el ISR que debe pagar y quitarle liquidez para cubrir nómina, proveedores, maquinaria o nuevas inversiones. Y si el Gobierno permite que el monto no deducido se aplique actualizado durante los 20 años siguientes, eso no garantiza que la empresa logre utilizarlo íntegramente (…) 20 años para recuperar fiscalmente algo que ya gastaron. Morena debería explicarle a los empresarios cómo se pagan las nóminas de este mes, con una deducción prometida por el futuro», dijo.

Respecto a la deducción de intereses netos respecto a la utilidad fiscal ajustada, advirtió que en la vida real significa que una empresa que necesita financiamiento para operar, invertir o sostener actividades, puede terminar pagando más impuesto.

«Esta iniciativa reduce del 30 al 20% de límite de deducción de intereses netos, respecto de la utilidad fiscal ajustada. ¿Y qué significa esto en la vida real? Que una empresa que necesita financiamiento para operar, invertir o sostener sus actividades, puede terminar pagando más impuestos por una restricción fiscal, aunque sus obligaciones financieras sean legítimas en un país como el nuestro, que necesita inversión y crecimiento. ¿De verdad creen que encarecer fiscalmente financiamiento, es la mejor manera de ayudar a quienes generan empleos?», cuestionó.

El priista Emilio Suárez advirtió que la modificación plantea una fiscalización punitiva, cargas administrativas excesivas y la pérdida automática de derechos o estímulos ante cualquier imprevisto operativo al hacer del control de deducciones y de pérdidas fiscales su eje.

«El Gobierno necesita más dinero y ha optado por dos medidas, primero, aumentar los impuestos, aunque digan que no, y ejercer una presión y vigilancia fiscal sobre quienes ya pagan impuestos. La carga fiscal sobre los contribuyentes cautivos ha ido en aumento y ello, tarde o temprano, puede derivar en el cierre de actividades de ciertas empresas», sostuvo.

Dijo que si bien se estima un ingreso de alrededor de 160 mil millones de pesos por la limitación de las deducciones, esta medida amenaza la capacidad de inversión de las empresas y disminuye su capacidad de endeudamiento al complicar la deducción de intereses, así como por los límites que le están poniendo a las amortizaciones de las pérdidas, que solo serán del 50 por ciento en los años anteriores.