Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- Luego que Emilio Lozoya acusó en declaraciones al ex Presidente Peña y a Videgaray en caso Odebrecht, López Obrador dijo que los implicados deberán ser llamados a comparecer y urgió que revele más información sobre corrupción.

“Entonces ayer el Fiscal da conocer que se involucra a ex Presidentes, dos ex Presidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores, un diputado, cinco o seis senadores, entonces ¿qué sigue? Pues que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas”, dijo en conferencia mañanera.

“Entonces implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos ex Presidentes, entre otros seguidores públicos, tiene que declarar el ex Presidente Calderón, el ex Presidente Peña, el diputado que hacen mención, los senadores, todos los mencionados, bueno el que estaba de Secretario de Hacienda, Videgaray, todos tiene que declarar”.

Asimismo, dijo que el ex director de Pemex está obligado a probar sus dichos.

“Porque presentó una denuncia, está obligado a probar. Si fue solo un dicho, sin pruebas, pues no tiene ningún valor legal y yo diría social, moral, tiene que haber un sustento, tiene que ver las pruebas, tiene que haber testigos, se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos, ojalá y se pueda, que se de a conocer el video, toda la información”, comentó.

“Lo único que no escuché, a lo mejor si está en la denuncia, pero sería conocer lo de la planta de fertilizantes porque ahí todo indica que hubo sobreprecio en la compra de 200 millones de dólares y eso no se puede omitir y el que era director de Pemex, el señor Lozoya, cuando compraron esa planta y hay denuncias sobre este asunto”.

El Presidente se dijo respetuoso de las decisiones de la Fiscalía General y reiteró que el juicio a ex Mandatarios sería sometido a consulta.

“Yo respeto la decisión de la Fiscalía, ya ustedes conocen mi postura acerca de juicios a ex Presidentes, lo he externado, lo dije desde la campaña y en el discurso de toma de posesión hable también sobre el tema. He dicho que en el caso de los ex Presidentes que sean juzgados debe de consultarse a los ciudadanos y que se tienen que tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal, esto es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y que la gente decida”, dijo.

“Entonces, tendré que recurrirse a una consulta y yo sostengo que había que pensar hacia adelante, lo que estamos haciendo, que ya no haya corrupción, porque es el principal problema de México”.

Agregó que se debe cuidar el debido proceso, pero también transparentar para “hacer la vida pública cada vez más pública”.

