Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos Bocas no ha refinado un solo barril de combustibles, ni Deer Park destinará toda su producción a México, pero Pemex ya hace cuentas alegres y asegura que México dejará de importar productos al 2024, lo cual está fuera de la realidad, de acuerdo con expertos.

Información de Pemex detalla que este año Dos Bocas ya aportará 128 mil barriles de combustibles y Deer Park 244 mil, lo cual es un escenario «lleno de optimismo y ciencia ficción», aseguró César Cadena, director general de Grupo Energex, uno de los mayores distribuidores de combustibles del País.

Este año, según Pemex, la demanda total de combustibles será de un millón 343 mil barriles diarios, considerando las 6 refinerías de Pemex, Deer Park, la primera producción de Dos Bocas y la entrada de la planta coquizadora de Tula.

«La producción de Deer Park no es para México, mucho está vendido en otros mercados. Dos Bocas no está terminado; la red nacional de refinación es un desastre y las coquizadoras tampoco están terminadas», aseguró Cadena.

Para el 2024, último de la Administración, Pemex sólo considera la importación de 34 mil barriles para cubrir la demanda de un millón 394 mil barriles diarios, ya con Dos Bocas y Deer Park a plena capacidad.

Arturo Carranza, especialista en energía aseguró que las cifras de Pemex no consideran que la demanda de combustibles también va creciendo.