Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Al iniciar el presente ciclo escolar, concretamente en septiembre del año pasado, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (que sustituye al desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación Educativa –INEE-) hizo una evaluación diagnóstica con el fin de medir el nivel del rezago de la educación básica, debido a la pandemia. Como se recordará, por el confinamiento y el cierre de las escuelas, hubo necesidad de continuar con estudios a distancia de marzo de 2020 a julio de 2021. Y el diagnóstico, precisamente, era el período que quería evaluar para fines consiguientes.

En septiembre, entonces, al comenzar el actual ciclo escolar, 2021 – 2022, se aprovechó el regreso a las clases presenciales para aplicar el diagnóstico. La Secretaría de Educación Pública tenía la intención de conocer la real dimensión del rezago en educación básica; y para ello, pidió a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación que realizara una evaluación diagnóstica en Matemáticas, Español y Ciencias (Biología, Física y Química). Con tal propósito, la Comisión Nacional instrumentó una plataforma virtual mediante la cual hizo exámenes a una muestra muy pequeña de alumnos. Éstos, de las escuelas seleccionadas, bajo el cuidado de los maestros contestaron los exámenes, de conformidad con lo señalado; sin embargo, han pasado cinco meses y hasta la fecha nadie, en las escuelas, conoce los resultados de esa evaluación diagnóstica y mucho menos se han recibido indicaciones, de parte de las autoridades, de qué hacer para superar rezagos y mejorar la educación básica. Los directivos escolares y los docentes han estado expectantes sobre los resultados de la evaluación aplicada y del quehacer pedagógico posterior; pero, todo ha quedado en la nada.

En noviembre pasado, como se destacó en uno de los escritos de ENFOQUE EDUCATIVO, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, por indicación de la Secretaría de Educación, nuevamente llevó a cabo otra evaluación diagnóstica a través de otra plataforma digital, en las mismas asignaturas anteriores y también en una pequeña muestra de alumnos, pero diferentes. Sorprende que hasta el momento tampoco se hayan dado a conocer los resultados; y si no se conocen éstos, difícilmente se puede hacer algo para regularizar los rezagos específicos y mejorar la educación básica. Lo único que ha ordenado la Secretaría de Educación es no reprobar a ningún alumno, aun cuando haya educandos que no realizan ninguna actividad que los maestros indican o que tampoco logren avances en los aprendizajes esperados.

¿Con qué objeto se hicieron las evaluaciones diagnósticas si no han dado luz sobre la magnitud del rezago y para superar aprendizajes? Tal vez las autoridades sí conozcan los resultados, pero ¿por qué no los dan a conocer? Es deseable que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y la Secretaría de Educación aprovechen esos trabajos realizados y que sugieran acciones pedagógicas y didácticas pertinentes para superar deficiencias y elevar la calidad de la educación básica. Así como un médico emplea el diagnóstico para aplicar, en el paciente enfermo, el remedio idóneo para su cura.

Urgen, pues, acciones responsables en el campo educativo; sobre todo, ahora que en varios estados del país, incluido Aguascalientes, ya nuevamente se está atendiendo la educación a distancia; porque los contagios de las variantes de coronavirus se han extendido en gran parte de la población. Y este nuevo confinamiento traerá otros rezagos, que aunados a los anteriormente no superados, provocarán serios problemas en los aprendizajes de los contenidos programáticos. Mientras tanto, las maestras y los maestros, junto con los padres de familia, seguirán haciendo sus mejores esfuerzos por sacar adelante la educación de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes; y si cuentan con el apoyo de las autoridades, será mucho mejor.

¡Participa con tu opinión!