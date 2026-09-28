En el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Adolfo Ruiz Cortines, donde no hace mucho se perfilaba la prolongación de la primera vialidad, el panorama cambió. En el sitio ya se habían colocado postes de alumbrado público, guarniciones para banquetas y un camellón central; sin embargo, ahora se observan avances en la construcción de una nueva plaza comercial. Hasta el momento, no se conoce con precisión qué ocurrió con el proyecto vial, que se planteaba como una alternativa para mejorar la distribución del tránsito en este punto del poniente de la ciudad.