Víctor Fuentes y Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras una jueza federal mantuvo, por el momento, el control del campo de golf Tangolunda, en Huatulco, a Ricardo Salinas Pliego, ayer el Presidente sostuvo que la concesión ya venció y el campo es parte de la Nación.

«El campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la Nación, son terrenos de la Nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, el campo de golf era una concesión», dijo ayer AMLO en su conferencia en La Paz.

El miércoles, Virginia Gutiérrez, jueza Décimo Cuarta de Distrito en Materia Civil, rechazó revocar la medida cautelar que mantiene la concesión para la empresa de Salinas.

Aún no se ha dictado sentencia de fondo en el juicio. Es decir no se ha aclarado si Fonatur efectivamente prorrogó la concesión hasta 2027 como alega Salinas.