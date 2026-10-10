Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: México no sólo está por debajo en la calidad de atención en salud entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino incluso entre el promedio de las naciones de América Latina y el Caribe.

El informe «Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026», que integra datos de México de la administración pasada y de la actual, revela que en el País el número de muertes por causas tratables es de 135 por cada 100 mil habitantes, mientras que por causas prevenibles es de 176 por cada 100 mil.

En América Latina y el Caribe las muertes por causas tratables son de 130 por cada 100 mil habitantes y las de por causas prevenibles es de 167 por cada 100 mil; en la OCDE son de 57 y 105, respectivamente.

Según este informe, elaborado por la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, la mortalidad evitable es una medida global de la capacidad de los sistemas de salud para minimizar las muertes por causas que no deberían ocurrir con políticas de salud pública efectivas y una atención sanitaria oportuna.

Para las agrupaciones, las causas prevenibles pueden reducirse mediante la prevención a nivel poblacional y las causas tratables dependen más directamente del desempeño y la calidad de los servicios de salud.

Otro indicador relevante es el rezago en el País en las coberturas de vacunación infantil. Mientras en México el porcentaje de niños vacunados contra la difteria, tétanos y tosferina es de 78 por ciento, en América Latina es de 86 por ciento y en la OCDE es de 93 por ciento.