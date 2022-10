Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

LA PAZ, BCS.- A pesar de que desde el Gobierno federal se impulsó que la aprobación de la reforma para prolongar la presencia del Ejército en las calles se diera primero en Congresos locales de mayoría morenista, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó ayer a la Secretaría de Gobernación que exhiba a las entidades que no la han aprobado.

Los cambios constitucionales ya cuentan con el respaldo de 17 legislaturas estatales, suficientes para declarar la validez y publicarla en el Diario Oficial, pero el Mandatario pidió que se continúe con el proceso para completar las 32 entidades y poner en evidencia a los diputados locales que voten en contra de la minuta.

«Para que sea válida (esta reforma), debe de ser aprobada por la mitad más uno de los Congresos locales, que son 32, de modo que, si ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma», dijo durante la conferencia matutina en Baja California Sur.

«Sin embargo, le he pedido al Secretario de Gobernación (Adán Augusto López) que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los Congresos locales, para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad».

López Obrador retó a los legisladores locales a demostrar si votarán como «representantes del pueblo» o como de los partidos políticos que los llevaron al cargo.

«(Que asuman) si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente. Adán tiene que continuar recorriendo el País hasta saber y al final ya informamos: tantos Congresos locales aprobaron, otros no aprobaron, para que lo sepa el pueblo, porque muchas veces la gente no se entera», señaló.

De manera particular, apuntó contra el estado panista de Guanajuato, al advertir que la población sí respalda la presencia del Ejército.

«Si se le pregunta a los ciudadanos de Guanajuato: ¿Quieres que sigan en Guanajuato marinos y soldados apoyando en tareas de seguridad? Estoy seguro que van a decir que sí. Sin embargo, los líderes de los partidos, por la politiquería, por sus intereses, por sus hipocresías, pueden decir que no. A lo mejor me equivoco, pero esto es muy interesante», expresó.

Actualmente, Morena y sus aliados tienen mayoría en 22 congresos locales.

Sin embargo, no cuentan con los votos suficientes en seis legislaturas dominadas por el PAN y una por Movimiento Ciudadano

Aunque el PRI tiene el control en las legislaturas de Coahuila y Durango, tanto la dirigencia nacional de ese partido, como buena parte de sus diputados y senadores, han impulsado y respaldado la idea de extender la presencia militar.