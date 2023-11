México está viviendo momentos de mucha consternación y de mucho pesar, por lo que sé en GUERRERO. Una situación de necesidad, de tragedia y de mucha incertidumbre para cientos están viviendo miles de guerrerenses. Y hay que reconocer la solidaridad de los mexicanos de todo el país que está buscando cómo ayudar. Mucha gente sigue diciendo que no logra comunicarse con su familia en Acapulco, sigue habiendo esta angustia perfectamente humana. Hay la inquietud, así mismo sigue sin luz gran parte de >Acapulco y la pregunta es: ¿Funcionó adecuadamente el sistema de Protección Civil? ¿Qué experiencias se está viendo? ¿Y qué experiencias se pueden sacar para aprender colectivamente? De ninguna manera quisiéramos parecer que estamos siendo críticos de necesidad, pero si creemos que podemos advertir en esta semana que impactó Otis en el estado de Guerrero que la respuesta del gobierno ha sido en gran medida por lo menos descoordinada y no ha generado la certidumbre que se espera en situaciones de emergencia. Creo que podemos decir de manera objetiva que la política de protección civil del estado mexicano falló, no hubo información oportuna para que la gente tomara precauciones, no pareció que hubiera un ejercicio de planeación antes de que impactara, independientemente de si se sabía o no la categoría que iba alcanzar el huracán y es una polémica que ahí está, pero creemos que había los elementos para determinar que iba a ser más fuerte y no se informó con oportunidad pero tampoco se advierte que haya habido la puesta en marcha de protocolos de protección civil. El Estado Mexicano desarrolló durante décadas una gran experiencia en atención ante desastres naturales y a emergencias, y esos protocolos y esas experiencias no se advierte que sean aplicados en esta catástrofe que ha sufrido Guerrero. No hubo información previa pero tampoco después oportuna, no hubo un responsable claro, nunca supimos si se instaló o no el consejo estatal o nacional de protección civil; quién era la autoridad responsable y sobre todo para darle certidumbre a la población afectada pero también a quienes no estando ahí pero que tienen amigos o familiares que están en esa zona del desastre, quienes quieren ayudar, se necesita que haya claridad en la responsabilidad tanto el Gobierno Estatal como del Gobierno Federal para que nos dé, qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita, a dónde canalizar la ayuda, que no haya en lo posible rumores, la especulación. Y nada de eso vimos, lo empezamos a ver ahora, pero parece que no se ha aprovechado esta experiencia, pues en otros acontecimientos iguales desde el primer minuto se activaban los protocolos que hoy no vemos, y la prueba está en que hay mucha rumorología tanto de la magnitud, de los muertos, de los desaparecidos, de quién va a ser la autoridad responsable o a través de qué canales se puede llevar o mandar la ayuda. Lo anterior no ayuda ante la tragedia que vivimos, pues necesitaríamos más certezas y obviamente canalizar toda esta solidaridad que se está viendo.

Llevamos una semana y la CFE reporta que sólo ha restaurado la mitad de flujo eléctrico, y la verdad es que sí contrasta con otros momentos en los cuales la CFE ha podido con mucha mayor celeridad reestablecer el fluido eléctrico, la gente se está muriendo de calor, no pueden cocinar y aunque parezca mentira todavía hoy en la noche muchas colonias están a oscuras.

Sin duda hay muchas necesidades que se presentan después de eventos de esta naturaleza. Desde luego la falta de comida, de agua, de medicamentos, pero también hay tipo de insumos que son necesarios para poder restablecer primero la tranquilidad de las familias, iniciar un esfuerzo de reconstrucción y la reactivación de la gasolina, del gas, la seguridad que garantice la tranquilidad de todos los que están en esa zona.

Más que señalar culpas todos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión del estado en el que está nuestra política de protección civil. Hace algunas semanas vimos también cómo otro fenómeno natural “Norma” impactó particularmente el estado de Sinaloa con graves daños y afectación. Los informes que se tienen es que la reactivación de la energía eléctrica no ha sido lo pronta que se había visto en otros fenómenos de hace otros años, por lo que vale la pena ver si los recursos para el plan DNIII están concentrados en donde deben de estar, pues nuestras fuerzas armadas están desplegadas en otras tareas realizando otras tareas en el territorio nacional, que el presidente considera primordiales, como el Tren Maya.