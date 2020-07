Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- Luego que Donald Trump anunció que este año habrá más de 724 kilómetros de muro fronterizo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se va a enganchar ni a confrontar por ese tema.

Cuestionado por REFORMA sobre los dichos del Mandatario estadounidense, López Obrador afirmó que quiere mantener una relación de amistad con el país vecino del norte.

“Pues no tengo opinión porque es un tema que no se habló, no está en la agenda nuestra, no vamos nosotros a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar, solo decirles que ese tema viene de tiempo atrás”, aseguró.

Se le preguntó su opinión sobre el uso de un audio con su voz en un spot de campaña de Trump dirigido a hispanos.

“Yo quiero mantener una relación de amistad con el Gobierno de Estados Unidos porque nos conviene a los mexicanos, entonces mis adversarios querían otra cosa, querían pleito y no fue así, nosotros necesitamos tener una relación de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos y de amistad, no de vecinos distantes sino buscando las coincidencias, haciendo a un lado las diferencias y en el caso de que existan diferencias resolverlas con diálogo sin confrontación”, respondió.

“No me corresponde a mí evitarlo, es una visita, el Gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte, creo que la visita fue muy buena para México, muy buena para nuestros paisanos, por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrantes mexicanos, se habla de que los mexicanos en Estados Unidos, la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, ha aportado mucho al desarrollo de esa gran Nación, esto lo expresó el Presidente Trump, habló de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, yo tengo otro dato (ríe) mencioné que son 38 millones”.

“El hecho de que él hable de esta cantidad de mexicanos en Estados Unidos tiene mucho significado, es muy importante”.

Reiteró que no se va a confrontar pero dijo que todos los Gobiernos de EU han insistido en el muro.

“No voy a confrontarme sobre ese tema que no queremos ni siquiera mencionar, solo recuerdo que cada Gobierno de Estados Unidos ha insistido en ese asunto, sea de un partido o de otro, es cosa de ver los datos y nosotros pues no estamos de acuerdo con ese tema, no lo tratamos”, agregó.

